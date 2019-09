Kauza Babišova střetu zájmů kvůli médiím pravomocně zastavena

Nadřízený úřad ale nejprve rozhodnutí Černošic zrušil a nařídil znovu projednat. Jenže když 5. srpna město podle zjištění Práva rozhodlo o věci prakticky totožně a Babišovi dalo znovu pokutu 200 tisíc korun, tentokrát odvolací orgán řízení rovnou zastavil, a to definitivně.

„Krajský úřad rozhodl 26. září, tedy ve čtvrtek, a to řízení zastavil, protože se přestupek nestal,“ sdělil včera Právu Knotek. Nebylo prý prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Premiér totiž v únoru 2017 holding Agrofert, pod něhož tyto firmy spadají, uložil do svěřenského fondu, aby se vypořádal se zákonem o střetu zájmů.