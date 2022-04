Karlovarsku přibude onkologické centrum

Onkologičtí pacienti žijící na Karlovarsku by se mohli v příštích letech dočkat specializovaného Komplexního onkologického centra (KOC). Mluví se o něm několik let, k finálnímu rozhodnutí ale chyběla politická vůle. Pacienti se tak musí na náročnou léčbu nebo pro speciální léky trmácet do Plzně, Ústí nad Labem nebo až do Prahy.