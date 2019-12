Kardinál není veřejný žalobce, vzkázal soudce pobouřenému Dukovi

Neobyčejný a nečekaný rozruch se strhl kolem divadelních her Prokletí a Naše násilí, vaše násilí, uvedených loni na divadelním festivalu v Brně. Pobouřen jimi byl i Duka, a ačkoli ani jeden kus nezhlédl osobně, podal žalobu na ochranu osobnosti.

K jeho slovům se nyní vyjádřil soudce Ryška, který verdikt odvolacího senátu připravoval. „Možná je škoda, že pan kardinál nebyl ani u jednoho jednání soudu osobně přítomen. Potom by nevedl svou pobouřenou filipiku na základě argumentů, které nezazněly,“ upozornil Ryška.

Divadla se nemusejí omlouvat Dukovi, jemuž inscenace zasáhly do vyznání

Kardinál si v reakci na rozsudek stěžoval na svém Facebooku, že podle soudu je u nás křesťanů málo a je možné urážet a hanobit základ jejich víry, protože si to podle soudu demokratická většina přeje.

„To je ale velmi svérázná interpretace našeho rozhodnutí, takto obskurní argument skutečně nezazněl. Zato jsme například řekli, že demokracie není teokracie a že tolerance a víra věřících musí být v demokratické společnosti natolik silné, aby unesly uměleckou nadsázku. Tím spíš to platí pro osobu veřejnou, jakou je i kardinál, která má z titulu své funkce zajištěn široký přístup do médií a veřejného prostoru, kde může vést polemiku,“ upozornil Ryška.

„V žalobě na ochranu osobnosti se řeší soukromé zájmy žalobců, nikoli ochrana veřejných zájmů jako mravnost, ochrana státních symbolů či náboženský mír ve společnosti. To jsou legitimní zájmy, které mohou svobodu projevu omezit, ale nelze je uplatňovat takovouto žalobou,“ vysvětlil Ryška.

V českém právu není delikt rouhání, podle soudců ale hrozil jeho návrat oklikou. „Pokud by se někdo rouhal, nebyl by postižen státní mocí přímo, ale nepřímo tak, že by se měl omluvit čelnému představiteli katolické církve. Náš stát je však založen na principu náboženské neutrality, žádné náboženství nelze favorizovat,“ zdůraznil soudce.