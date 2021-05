Karcinogenní azbest v ovzduší stále děsí Prahu 1

Jsou na něm zřetelně viditelné obláčky prachu zvířeného při odvrtávání a odsekávání azbestocementových panelů z fasády hotelu. Ze záběrů kamer je zřejmé i porušování pravidel bezpečnosti práce, neboť dělníci na sobě mají buď zcela nedostatečné ochranné prostředky, nebo dokonce žádné. Přestože na to upozornily Právo a Novinky.cz již ve středu, pražská hygiena ani magistrát na opakované dotazy nereagovaly.

Spolek Občané Prahy 1 k tomu vydal ve čtvrtek další stanovisko, v němž se uvádí:

1. Není zamezeno uvolňování prachu do okolí při uvolňování celého panelu z rámu.

2. Panel je transportován z fasády dolů bez jakéhokoli zabalení.

3. Není zamezeno pnutí a uvolňování částí panelu při jeho spouštění, a tedy uvolňování azbestových částí do okolí.

4. Běžný kontejner, který nemá žádné speciální uzavření – nezaručuje uvolňování azbestu a už vůbec nezaručuje bezpečný převoz takového kontejneru.

5. Současné řešení stavby tedy nebrání uvolňování azbestového prachu do ovzduší.