Kamaráda zachránil před utonutím, dvanáctiletý školák za to získal ocenění

Okamžitě tak začal s resuscitací, nastavil kamaráda do stabilizované polohy a ošetřil i rozseklé obočí. „Moc nereagoval, měl vyvalené oči, hrudník úplně nafouklý, byla to těžká situace,“ popsal s tím, že se do podobné situace dostal poprvé. Zvládl ji však na výbornou, v nemocnici se později dozvěděl, že pohotovou reakcí zachránil svému kamarádovi život.

Dvanáctiletý Robert se přitom už od čtyř let věnuje hasičskému sportu a záchranářem by chtěl být i v dospělosti, což potvrzuje jeho matka, která je na něj velmi pyšná. „Myslím si, že je to nebezpečné povolání, ale je to asi jeho sen. Je to jediný kroužek, kde vydržel. Na to, že je to obrovský rošťák, tak má prostě srdce na správném místě. Vždy pomohl, když někdo něco potřeboval,“ zmínila Šárka Kadlečíková.