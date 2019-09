Kalousek: Za sedm let přibylo 60 tisíc státních zaměstnanců

Kdyby to byla vláda ochotna dělat, byl by to sice stále špatný rozpočet, ale maximum toho, co se dá do konce roku změnit. Pokud by to udělala, byli bychom ochotni jednat o jeho podpoře. Obávám se, že tuto vůli mít nebude. Bude jí úplně jedno, co tady bude za pět či deset let. Nám to jedno není.