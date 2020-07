Kalousek: Mohu vést rozhovory o sjednocení stran, nemám osobní ambice

Co vás vedlo k rozhodnutí nekandidovat příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny?

Není to rozhodnutí, které bych učinil ze dne na den. Poměrně dlouho jsem to zvažoval, moje nejbližší okolí o tom ví. Když si vzpomenete na rok 2016, tak tehdy jsem vyzval ke společnému postupu demokratické pravostředové strany na jedné kandidátce. Bohužel k tomu nedošlo. Dodnes jsem přesvědčen, že kdyby k tomu tehdy byla dostatečná vůle, tak dneska nemáme poměry, které tady máme. Občan nechápe, že se o tom sice stále mluví, ale neděje se vůbec nic.

Stále se na něco čeká, přitom není na co. Oficiálně sice vyjednávají lídři, ale rozhodovat o tom budou strany, členské základny. A tam se to musí odpracovat, což vyžaduje desítky a desítky neformálních rozhovorů.

V tom vidíte svou budoucí roli?

Přesně tak. Rád bych ty rozhovory vedl, protože si troufám tvrdit, že za ta léta znám v politice každého. Také o tom něco vím, a totiž to, že dominantní problém jsou osobní ambice. Což nikdo nepřizná. Všichni to navlékají do ne­uvěřitelných zástupných argumentů, proto je to pro běžného občana tak nesrozumitelné. Proto chci mít při těch rozhovorech volné ruce, aby mi nikdo nemohl tvrdit, že jde o mé osobní ambice. Mojí jedinou ambicí je dát statisíce našich voličů dohromady a přispět tak k vytvoření něčeho, co vrátí demokratickou politickou politiku tam, kam patří.

A nespočívá ta vaše motivace třeba v tom, že partneři z jiných stran mohou naznačovat, že pokud bude v TOP 09 Kalousek, žádná předvolební koalice není možná?

To jsem už dlouho neslyšel. Možná to dřív patřilo k tomu množství zástupných argumentů. Ale pokud by to někdo chtěl teď použít, má smůlu a bude si muset najít jiný zástupný argument.

Cítíte se v TOP 09 oslabený, anebo spoléháte na to, že vaše budoucí role zákulisního hráče vám může s vašimi politickými zkušenostmi při jednáních pomoci?

Nemluvím o oficiálních vyjednáváních, která vedou lídři. Hovořím o desítkách neformálních rozhovorů, které jsou strašně důležité. Nechci, aby vznikl dojem, že vyjednávám nějakou koalici. Já ji nevyjednávám, ale chci jí pomoci v terénu. Tam se to musí odpracovat.

Společnost potřebuje strany, které jsou hodnotově ukotvené a čitelné. Potřebuje, aby se politice vrátil její smysl a spor o ideje, nikoli to, kdo si udělá lepší selfíčko.

Nefunguje to tak, že lídři něco dohodnou a všichni sklapnou kramfleky. Mám volné ruce v tom, že já – na rozdíl od jiných – žádnou osobní ambici nemám. Moje ambice je jediná: proboha, lidi, vzpamatujme se a vraťme politice smysl. Protože to, co se tady děje, je karikatura politiky.

Čím se budete po 22 letech v aktivní politice živit?

Nadále jsem přesvědčen, že disponuji celou řadou dovedností, které mě spolehlivě uživí. Starosti si opravdu nedělám.

Co takhle kandidatura do Senátu?

O tom teď vůbec nepřemýšlím. Spíš bych řekl že ne, už jen proto, že Senát neřeší otázky státního rozpočtu, což jsem vždy považoval za svou doménu. Hlavně ale nikam neodcházím. Ve straně zůstávám, ten krok jsem učinil pro zralé úvaze a udělal jsem ho bez obav o svou stranu.

V novém vedení zvoleném loni v listopadu vidím obrovský potenciál lidí, kteří nejsou zatíženi žádnými předsudky, žádnými starými válkami, uvědomují si, že TOP 09 musí v roce 2020 odpovídat na úplně jiné výzvy než v roce 2010. Tito lidé aktivně spolupracují s experty své věkové generace a skutečně mají potenciál být kondenzačním jádrem spolupráce tradičních politických stran.

Říkám-li tradičních, tak proto, že si přeji, aby to slovo nebylo vnímáno pejorativně. Společnost potřebuje strany, které jsou hodnotově ukotvené a čitelné. Potřebuje, aby se politice vrátil její smysl a spor o ideje, nikoli to, kdo si udělá lepší selfíčko.

Připouštíte, že v dalších sněmovních volbách v roce 2025 můžete znovu nastoupit na čáru a kandidovat. Nemáte obavu z reakcí části voličů, kteří si mohou říct, že si chcete zajistit slušný šolich na stáří, protože tou dobou už budete v důchodovém věku?