K očkování se od půlnoci registrovalo přes 77 000 mladých mezi 16 a 29 lety

Od půlnoci se k očkování zaregistrovalo 77 427 osob ve věku mezi 16 a 29 lety. Data ministerstva zdravotnictví v pátek ráno zveřejnil premiér Andrej Babiš (ANO). K očkování se tak nyní mohou registrovat všichni lidé nad 16 let, přičemž v průběhu léta by mohlo očkování otevřít i pro děti od 12 let.