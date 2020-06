K cestujícím v metru promluvila Milada Horáková

Audiokoláže vznikly z nahrávek soudního procesu a z dopisů, které Horáková před popravou napsala svým nejbližším. Jsou součástí výzvy občanské iniciativy Milada 70: Zavražděna komunisty. „Je to teprve 70 let, kdy komunisti po lživém procesu popravili nevinnou ženu, a tenhle strašlivý zločin dodnes bagatelizují. Tato skutečnost nesmí být nikdy zapomenuta, aby se nemohla opakovat,“ řekl zakladatel iniciativy Michal Gregorini.

V cestujících to vyvolalo silné emoce. „Je to věc, kterou nelze zapomenout. Je to hrůza, která nás provází celý život. Když máme vzpomínat na hrůzy fašismu, musíme vidět i druhou stranu mince, a to jsou hrůzy komunismu,“ řekl po poslechnutí nahrávky Rudolf Bárta.