Jurečka se Hamáčkovi omlouvat nebude. Nevidí důvod

„Nevidím důvod, proč bych se měl Hamáčkovi omlouvat. Uvedl jsem, že pokud by se to potvrdilo, tak je to jednání, které můžu označit za vlastizradu. Nevidím nic, za co bych se měl omlouvat dnes ani v budoucnu,” sdělil Novinkám předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.