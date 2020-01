Jsou drzí, kamery jim nevadí, říká o gangu zlodějů obyvatel Osnice u Prahy

„Přišli normálně zepředu, nešli ani od pole, a čtyřicet minut se pohybovali na pozemku, než do domu vnikli. Pak už to ale byla pětiminutová záležitost. Stalo se to v půl deváté večer, všichni sousedi jsme byli doma a nikdo jsme nic nezaznamenali,“ popisuje průběh jedné z krádeží obyvatel Osnice, jehož jméno redakce zná, ale nepřál si být jmenován.