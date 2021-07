Jizerskohorské bučiny jsou na seznamu UNESCO

Ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) František Pelc po zkušenostech z jiných přírodních lokalit zařazených na seznam UNESCO nepředpokládá ani, že by zájem turistů o toto místo výrazně stoupl. "Navýšení návštěvnosti kvůli fenoménu UNESCO je zpravidla v řádech procent, pět, deset, dvacet. To není nic dramatického," řekl .

Podle regionálního šéfa AOPK Jiřího Huška na severní svahy nemíří zdaleka tolik turistů jako do jiných částí Jizerských hor. "Chodí tam lidé, kteří vyhledávají více přírodní krásy. Ono je to také terénně mnohem složitější, je to namáhavější. Je to lokalita, kde se na kole nelze pohybovat s výjimkou Viničné cesty," uvedl.