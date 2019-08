Jihočeský kraj žaluje šumavský národní park i ministerstvo kvůli nové zonaci

Podle Jihočeského kraje jde o zásadní krok, kterému neodpovídala diskuse k problematice. Zástupci Jihočeského kraje v tiskové zprávě napsali, že k podání žaloby je vedl dlouhodobý vývoj. Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská ( ČSSD ) řekla, že postup v projednávání nových zón, které budou platit 15 let, byl naprosto nepřijatelný. NP Šumava tvrdí, že při projednávání zonace postupoval podle zákona. Ministerstvo životního prostředí rovněž tvrdí, že proces zonace nijak neporušil zákon.

„Máme za to, že bylo zasaženo nejen do práv Jihočeského kraje, který je podle zákona o krajích povinen pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, ale i do všech práv jeho občanů s ohledem na právo na příznivé životní prostředí, jak vyplývá z článku 35 Listiny základních práv a svobod,” uvedla Stráská.