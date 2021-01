Jeseníky zaplavili běžkaři. Ať se jdou vycpat, vzkazují vládě

Stovky milovníků běžeckého lyžování tu přilákala zejména možnost vyrazit odtud na množství upravených tras. Vedou mj. třeba směrem na Karlov, Novou Ves, Starou Ves či Hvězdu, ale třeba až na Červenohorské sedlo. „Vyjel jsem už v noci. Zatím jsem projel 30 kilometrů, padesát jich ještě budu projíždět,“ řekl Právu na Skřítku krátce po sedmé ráno rolbař.

Lidé, kteří na Skřítek přijeli, neskrývali své roztrpčení nad tím, jak se podle nich vláda ve snaze zamezit šíření nemoci covid-19, snaží dehonestovat pobyt lidí na horách v přírodě. „Ať se jdou vycpat, ještě, že aspoň na běžky můžu,“ sdělil Právu třeba třiačtyřicetiletý lyžař z Bruntálu.

Kam vyrazit? Běžkaři v Jeseníkách mají velký výběr. Foto: Miloslav Hradil, Právo

„Vláda netuší, jak to v lidech kvůli těm všelijakým opatřením vře. Ministr zdravotnictví je technokrat, který jen přidává čísla do tabulek, ostatní mu jen přitakávají. Ať se přijedou podívat na hory sami. Třeba jim dojde, že je tu menší riziko nákazy než při nákupu pečiva,“ vyjádřila svůj názor Eva Krátká, která na Skřítek dorazila v sobotu z Olomouce.

„Jít na běžky je jednou posledních mála aktivit, které nám po opatřeních vlády ještě zbyly. Vyrazit do přírody je určitě zdraví prospěšnější než sedět doma u televize,“ řekl Právu třicetiletý Jan Spálený, když od motorestu Skřítek vyrážel v sobotu ráno na běžkách do okolí s partou pěti kamarádů.

„Už toho mám plné zuby. Doma sedím celé dny na home office, hlavu mám jako škopek od toho, jak se doma učím se synem, teď s ním ani nemůžu vyrazit o prázdninách na sjezdovku. Tak jsme si aspoň vyrazili na běžky okysličit palice do přírody,“ konstatoval na Skřítku další z běžkařů Roman Krátký, který do bílé stopy vyrazil i se svým třináctiletým synem.

V Jeseníkách panují pro běžkaře ideální podmínky. Na horách a v jejich podhůří je upraveno zhruba 160 kilometrů tras. Mnozí běžkaři vyrazili v sobotu na trasy z Ovčárny na Červenohorské sedlo, v okolí, Branné, Ostružné, Paprsku, Malé Morávky či Karlova pod Pradědem.

Kdo z běžkařů chtěl využít lanovku, měl smůlu. Zůstaly stát po rozhodnutí vlády mj. třeba na Paprsku, v Koutech nad Desnou či Ramzové. Například tu na Paprsku využívaly o víkendech stovky lidí. Nejen běžkařů, ale i pěších či těch, kteří se do hor vypravují se sněžnicemi.

Na parkovišti jesenického Skřítku bylo živo od sobotního rána. Foto: Miloslav Hradil, Právo

„Byl to takový doplněk. Teď holt musí lidé šlapat do kopce,“ okomentoval to chatař na Paprsku Miloslav Mika. Vládní opatření jsou podle něj vůči horám neseriózní. „Vysvětlují nám, že uzavření skiareálů je logické, ale když k tomu mělo takto dospět, měli nám to už na začátku sezóny říct. Takto každý vysypal do zasněžování statisíce, miliony a teď utřeme,“ dodal Mika.

„Co si o zákazu provozu lanovek myslím? No, že je to pěkná blbost házet klacky pod nohy nejen těm, co na horách podnikají, ale i těm, kteří nechtějí nic jiného než trávit čas na čerstvém vzduchu. Dost už na tom, že jsou uzavřeny sjezdovky,“ řekl Právu jeden jesenický lanovkář, který nechtěl zveřejnit své jméno. „Kontrol máme už tak dost,“ odůvodnil to.