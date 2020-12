Je to nepřijatelné, odmítl Babiš Blatného návrh na „špiclující” hygieniky

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) při čtvrtečních interpelacích uvedl, že určitě nepodpoří změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak jak to navrhl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Díky němu by vznikl nový centrální úřad Státní hygienické služby, který by mohl rozhodovat například o uzavírání obchodů. Získal by i pravomoci ke sledování mobilů občanů, kteří mají koronavirus. Podle premiéra ministr Blatný pochybil.