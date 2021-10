„Je to blbé, ale už to tak dopadlo”. Krasobruslařskou hvězdu tiše stáhli z kandidátky ANO

Regionální politik Novotný byl na dvacátém místě kandidátky. „Tu nepříjemnou zprávu jsem se dozvěděl od novinářů, to je divné. Jsem hodně zaskočený, nerozumím a nechápu to. Žádný důvod pro odvolání kandidatury nevidím. Vadí mi, že bylo rozhodnuto o mně bez mého vyjádření a nedostal jsem o tom žádnou informaci, byť se jednalo o podstatnou informaci týkající se mé osoby,“ řekl Právu Novotný.

I poté, co byl vyškrtnut z kandidátky, své billboardové kampaně nelituje. „Dál si stojím za tím, co jsem říkal, tedy že je to moje osobní sportovní kampaň mířená na podporu sportování dětí. Začala se startem školního roku, nemělo to cenu spouštět ji o prázdninách. A pokud mám zpětnou vazbu, hodně lidí ze sportovního prostředí má stejný názor jako já. Už jsem v politice zažil ledasco, před třemi lety mě podrazili přímo lidé okolo mě.