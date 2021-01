Jakub Janda: Hnilička musí skončit také v agentuře

Jako jeden z mála sportovních funkcionářů jste hned od pondělního rozpoutání kauzy žádal, aby Milan Hnilička odešel nejen ze Sněmovny. Proč trváte i na jeho konci na postu šéfa agentury?

Máme nouzový stav a pan Hnilička je jeden z těch, který ho podpořil. A pár dnů poté, co pro něj zvedl ruku, juchá někde po mejdanech a porušuje veškerá vládní opatření. A pak se má on jako nejvyšší představitel sportu postavit před sportovce a chtít po nich, aby opatření dodržovali a i na trénincích nosili roušky? Jak to bude vypadat? On hrubě pochybil a měl by podle toho nést následky. To, že položil poslanecký mandát, je, že vlk se nažral a koza zůstala celá.

Co těch 50 tisíc korun, které poslal na charitu?

To se vracíme někam do středověku, kdy se kupovaly odpustky. Jestli někdo něco poruší a bude se z provinění vykupovat, tak to je pro mě zcela nepřípustné jednání.

Pokud Hnilička neodstoupí, měla by ho vláda odvolat?

V zákoně o podpoře sportu je řečeno, že pokud předseda Národní sportovní agentury hrubě poruší své povinnosti vyplývající z jeho funkce, tak ho vláda může odvolat. Podle mě k hrubému porušení došlo. Premiér v pondělí vyzýval Milana Hniličku k rezignaci a řekl, že počká, jak se k tomu vyjádří sportovní prostředí.

To se ale zatím za šéfa agentury z velké části postavilo a ani Babiš už v úterý večer na jeho odchodu netrval.

Ano, některé svazy Hniličku podpořily, některé byly opatrnější. Chápu to. Taky do sportovního prostředí patřím, ale na náš názor se nikdo neptal. Já můžu mluvit jen za sebe. Pokud někdo řídí agenturu, která hospodaří se sedmi miliardami a v budoucnu bude hospodařit až s jedenácti miliardami, a tento člověk hrubě porušil pravidla nouzového stavu, tak absolutně ztratil mou důvěru.

K čemu jste dospěli ve sněmovním podvýboru pro sport, jehož jste místopředsedou?

V podvýboru bylo řečeno, že sportovní prostředí za Hniličkou stojí a hlasy přítomných poslanců vládní koalice i podvýbor podpořil jeho setrvání ve funkci. Byl jsem jediný, kdo byl proti, pirátský poslanec se hlasování zdržel. Ale definujme, co je to sportovní prostředí. Kdo to je? To je podle mě několik milionů sportovců. Anebo je to jen pár sportovních svazů?

Argumentem těch, kdo se Hniličky zastali, je obava z destabilizace sportu, především jeho financování, do kterého slíbil vnést pořádek. Sdílíte jejich obavu?

Za poslední rok máme třetího ministra zdravotnictví. Destabilizovalo to snad zdravotnictví? Když skončil ministr dopravy a vzal to za něj ministr průmyslu Havlíček, destabilizovalo to ty dva resorty? Pan Hnilička nad sebou nemá svatozář. V této zemi je dost lidí, kteří by ho dokázali nahradit.

Milan Hnilička (vlevo) a Jakub Janda se dostali do sporu. Foto: Milan Malíček , Právo

Vidíte sám někoho, kdo by mohl agenturu vést?

To je čistě v kompetenci vlády, ta jmenuje předsedu Národní sportovní agentury. Já žádná jména zmiňovat nebudu.

Nakolik v podpoře Hniličky hraje podle vás roli i obava, že se nepodaří dotáhnout do konce dotační programy, které mají přinést miliony právě svazům?