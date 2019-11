Jakeš přišel po 47 letech o čestné občanství Peček. Nikdy není pozdě, míní starostka

„Když jsem to zjistila, tak jsem chtěla navrhnout jeho odebrání, protože si myslím, že to tak je správně,” řekla Švejnohová. S návrhem nesouhlasili zastupitelé KSČM. „Měli jsme tady takovou lehkou výměnu názorů o zákoně o protiprávnosti komunistického režimu,” řekla Švejnohová.

Podle starostky město Jakeše vyzvalo, aby se k věci vyjádřil. „Máme dokonce doručenku, že mu to bylo doručeno, mohl se vyjádřit písemně, my jsme ho i pozvali, pokud by se chtěl vyjádřit osobně, ani jedno neučinil, ale víme, že to dostal,” řekla Švejnohová.