Jak se u nás „domluví“ ukrajinští neslyšící?

Co rozhodně není vtip, je fakt, že se svými kolegy už pomohla desítkám neslyšících běženců a tři desítky z nich teď zůstávají v Brně. Dorozumívání se s „běžnými“ uprchlíky bez handicapu je náročné kvůli jazykové bariéře, pokud se k tomu přidá nutnost používat zna­kový jazyk, problém je na světě.

Jazykové školy nabídly uprchlíkům češtinu i zdarma. Uvítaly by dotace Věda a školy

„Slyšící tlumočníci zprostředkovávají tlumočení mezi mluveným českým jazykem a českým znakovým jazykem, zatímco neslyšící tlumočníci tlumočí buď mezi českým znakovým jazykem a ukrajinským znakovým jazykem, nebo mezi českým znakovým jazykem a mezinárodním znakovým systémem, ale to pouze v případě, že neslyšící Ukrajinci ovládají tento mezinárodní znakový systém,“ dodala Melichar.

Do nemocnic přicházejí těhotné běženkyně i děti s infekcemi Domácí

Pomoc je o to náročnější, že tlumočníci mají i další zaměstnání. „Kristýna tlumočí a zároveň studuje JAMU, Tomáš pomáhá s mezinárodním znakovým systémem, pracuje jako technik a zároveň studuje, dobrovolník Ondřej je zároveň učitel na ZŠ a otec malé holčičky. Je to náročné nejen časově, ale i psychicky. Pomáháme si, aby to nikoho nepoložilo,“ přiznala Melichar.