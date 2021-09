Jak podpořit vznik moderních staveb v Praze? Odpoví summit architektury a rozvoje

Chybějící koncepce financování a výstavby vzdělávacích zařízení brzdí rozvoj velkých brownfieldů, kde by mohly vznikat nové čtvrti a dostupné byty. Měla by mezi investičně prioritní stavby Prahy patřit i výstavba škol a školek a pomůže to řešit bytovou krizi? Jaká je aktuální situace na trhu nemovitostí a stavebnictví a jaký se očekává vývoj cen? A jak podpořit zájem veřejnosti a politiků o moderní architekturu?