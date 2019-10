Jablonec chce odlov exotické šelmy, která se pohybuje v okolí města

„O žádosti Jablonce chceme rozhodnout bezodkladně. Takováto exotická nepůvodní šelma může totiž představovat poměrně zásadní zásah do druhové rozmanitosti. Je to velký predátor a může to mít vliv na mysliveckou zvěř, ptactvo i drobné savce. A samozřejmě bereme v úvahu i veřejný zájem a bezpečí obyvatel,“ řekl Právu Korytář.

Neznámou kočkovitou šelmu nejprve vyfotili mobilním telefonem na konci září v Kořenově na Jablonecku, na počátku října ji pak zachytila myslivecká fotopast v Lukášově, tedy už v těsné blízkosti padesátitisícového Jablonce nad Nisou.

„Šelmu skutečně zachytily fotopasti v blízkosti Jablonce, pohybuje se v dosahu obytné zástavby, jde o výrazně větší zvíře, než je kočka domácí, ale odborníci dosud nedokázali identifikovat druh této šelmy,“ uvedl také primátor Jablonce Jiří Čeřovský (ODS). Podle něj se situací kolem šelmy zabývá bezpečnostní rada města.

Odborníci z CHKO Jizerské hory jsou podle záběrů z fotopastí přesvědčeni, že se nejedná ani o rysa, ani o kočku divokou. „Výškou by rysovi odpovídala, ale tvarem uší, tvarem hlavy a těla a rozhodně délkou ocasu se od rysa naprosto liší. Od kočky divoké se zase velmi výrazně liší především velikostí těla i jeho stavbou či charakterem ocasu,“ upřesnil Korytář.

Kočka divoká se podle něj navíc v severních Čechách nevyskytuje. Záznamy o jejím sledování pocházejí spíše ze západních Čech, Pošumaví a Moravy. „Byla by to krásná zpráva, že se tu objevila kočka divoká. Ale to, co bylo vyfoceno, určitě kočkou divokou není,“ dodal Korytář.

Noční snímek z fotopasti Foto: Magistrát města Jablonce nad Nisou

Podle něj jde o některou z exotických kočkovitých šelem, uvažuje se o pumě, jaguárovi, levhartovi či servalovi. „Dostupné fotky jsou bohužel nekvalitní, a tak nejde bez všech pochybností určit jeden konkrétní druh,“ doplnil šéf Správy CHKO Jizerské hory.