Inspekce: Kyanid nelze z řeky odstranit, jde jen rozředit

Šetří to policie podle trestního zákona, takže to už není otázka pro inspekci. Mluvčí krajské policie uvedl, že to „kriminalisté šetří jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Ohledně nedbalosti se to může změnit podle toho, zda šlo o úmyslný trestný čin, či nikoliv“. Pokud by to šetřila ČIŽP, bylo by to v přestupkovém řízení a podle našich zákonů. Ale my jsme to předali policii.