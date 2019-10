Hustopeče mají nový mandloňový sad

Letos mohli návštěvníci Hustopečí při výpravě do sadů ochutnat první mandle z výsadby předchozích let. „Pár vzorků jsme posbírali i my pro mandlárnu. Zájemcům při degustacích můžeme dát ochutnat. Jinak ale platí, že úroda v mandloňových sadech je určená především pro návštěvníky jako suvenýr z návštěvy,“ dodala žena, která se věnuje šíření slávy Hustopečí a mandlí. Nový sad vzniká na zakoupeném pozemku. Jeho zrod hradí sama.