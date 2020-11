Letošní zima by měla být tužší než loňská

„Zhoupli jsme se do listopadu, takže by se již dalo říct, co nás asi tak čeká v zimě,“ uvedl meteorolog a pozorovatel přírody Rudolf Kovařík z Šindelové v Krušných horách.

„Ještě mi chybí pár ukazatelů, podle kterých lze vyčíst, co nás v zimě čeká. Divoká zvěř stále migruje ve stádečkách po území celého kraje, a to ve všech nadmořských polohách. Pokud by se začala vyhýbat oblastem šest set metrů nad mořem a výš, tak by bylo v dohledu, že se v těchto polohách objeví sníh,“ vysvětloval Kovařík.

Ve vyšších polohách dosud podle něj zůstává i jelení zvěř. „Postupně sice schází dolů, ale pořád to není tak, abychom mohli říct, že budeme mít v listopadu pod sedmisetmetrovou nadmořskou výškou stálou sněhovou nadílku,“ doplnil s tím, že sníh se ve středních polohách v listopadu sice objeví, ale dlouho se neudrží. Rozhodně podle Kovaříka ne tak, aby toho mohli využít lyžaři.

Mezi další atributy, díky kterým naši předkové rozpoznávali, jaká bude zima, patří například cibule. Tedy to, kolik má svrchních slupek. Pokud jich má hodně tak jako letos, znamená to, že bude silnější zima. „Jeřabin, kaštanů a bukvic se letos urodilo opravdu hodně a nejenom z těchto atributů mohu usoudit, že letošní zima nebude rozhodně tak teplá jako ta loňská,“ konstatoval Kovařík.

„Na druhou stranu, jak občas někdo straší, nelze očekávat ani arktickou nebo sibiřskou zimu,“ doplnil meteorolog, podle kterého v územích pod šest set metrů nadmořské výšky nelze v prvních týdnech zimního období očekávat stálé zimní počasí.

Od prosince by se ale mohli lyžaři dočkat sněhu v Krušných horách a užívat si lyžařských radovánek tam. „Tedy pokud to dovolí covid,“ dodal Kovařík. Minimálně od ledna by měla podle něj zima nabrat v oblastech nad sedm set metrů nad mořem stálý charakter.

Myši zatím venku

Například hustá srst koček, které žijí na dvoře, nebo domácích králíků v kotcích rovněž naznačuje, že zima bude silnější než vloni. „Slepice od kuřat jsou nádherně zapeřené drobným peřím. A také husy, které ještě neskončily před svatým Martinem na talíři, jsou krásně opeřené,“ popisoval obyvatel malé obce v Krušných horách. „Také divočáci a jeleni mají na sobě srst lepší než vloni. Vloni byla jejich srst také dobrá, ale ne tak jako letos,“ dodal Kovařík.