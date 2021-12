Hubáčková: Uhlí by mělo skončit do roku 2030

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) by ráda ukončila těžbu uhlí v Česku dříve, než se dosud uvažovalo, konkrétně k roku 2030. Hubáčková to řekla při sobotním uvedení do úřadu premiérem Petrem Fialou (ODS).