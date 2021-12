Hřib: Prahu jsme přebírali v katastrofálním stavu. Na dopravní infrastruktuře je dluh 30 miliard

Praha letos investovala 2,5 miliardy korun do dopravní infrastruktury, a to přes Technickou správu komunikací. V loňském roce to bylo 1,6 miliardy. Ve čtvrtek to oznámil primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). „Když jsme přebírali Prahu v roce 2018, tak byla v katastrofálním stavu. Na dopravní infrastruktuře je dluh 30 miliard,“ uvedl primátor.