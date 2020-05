Hřib poslal Babišovi návrh memoranda o spolupráci Prahy a státu

Strany by podpisem dokumentu deklarovaly vůli změnit způsob oceňování majetku, kdy stát jej nabývá za cenu administrativní, ale převádí za cenu obvyklou. „Toto pravidlo v případě směn komplikuje dohody mezi Prahou a ČR o finančním vypořádání, neboť hlavní město Praha je povinno nabývat majetek za cenu obvyklou a za cenu obvyklou je povinno majetek rovněž převádět,” píše se v dokumentu.

V memorandu zástupci města navrhují také společnou snahu právně zakotvit pravidlo, aby majetek stát v případě prodeje nejdříve nabídl dané obci, teprve poté by jej nabízel třetí straně.

Dokument vyjmenovává také projekty, na kterých by město a stát měly spolupracovat. Mezi nimi je rozvoj Letňan a vybudování nemocnice v této lokalitě, stavba významné dopravní infrastruktury, jako jsou silniční okruhy, nebo stavba nové koncertní síně. Město chce spolupracovat také při hledání místa pro novou budovu Národní knihovny a depozitáře Národní galerie.

Pokud obě strany memorandum uzavřou, melo by platit na dobu neurčitou. Ukončit by jej bylo možné dohodou, bez udání důvodu s výpovědní lhůtou šesti měsíců nebo písemně, kdy by ukončení bylo platné okamžikem doručení. Dokument nebude zakládat právně vymahatelné závazky.