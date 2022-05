Hřib: Barrandovský most opravujeme, aby s ním řidiči nespadli

iframe

V DNEŠNÍM POLITALKU SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jaká je aktuální situace s uprchlickou krizí



Jakou roli hraje podle primátora v uprchlické krizi premiér Fiala



Detaily o rekonstrukci Barrandovského mostu



Jaká jsou očekávání Pirátů před komunálními volbami

S kým by Piráti po volbách skládali koalici

Do Prahy dorazilo od začátku ruské invaze na Ukrajinu zhruba 70-80 tisíc uprchlíků, což je zhruba čtvrtina z celkového počtu. Už víte, jestli se vám podaří dosáhnout jejich přerozdělení do krajů, o které poslední týdny usilujete?

Minulý týden byl představen hejtmanům návrh způsobu přerozdělení uprchlíků. V úterý k němu proběhla diskuse na platformě Asociace krajů. Svoje připomínky jsem říkal jak panu premiérovi (Petr Fiala za ODS – pozn.red.), tak panu ministru vnitra (Vít Rakušan za STAN – pozn.red.), tak kolegům hejtmanům. Z mého pohledu je opravdu nutné se k tomu postavit racionálně. To znamená dotovat setrvání uprchlíků pouze v místech, kde nejsou kapacity přeplněné.

Teď opakujete pouze to, co známe. Máte už jasno v tom, jestli k přerozdělení dojde, nebo ne?

Tohle je záležitost, které vyplynula z diskuse. Teď budou její výstupy prověřeny z hlediska legislativy. Točilo se to kolem toho, co je ze zákona možné, a co ne. Následně se tím bude zabývat strategická skupina na úrovni vlády. Ale myslím, že selský rozum je poměrně jednoznačný.

Máte souhlas hejtmanů dotčených krajů?

Na platformě hejtmanů se nezvedl žádný odpor. Pokud budou v jiných lokalitách místa s tím, že tam bude i volné místo ve škole, pracovní příležitost a ubytování, tak věřím, že proti tomu nikdo protestovat nebude.

Můžete tedy nyní přiblížit, čím by měly kraje uprchlíky motivovat, aby se přesunuli do jiného místa, jak o tom mluvil ministr vnitra Rakušan?

Musí být zajištěny informace, koordinace a finanční příspěvek dostat i obce, kam se lidé budou přesouvat. A opravdu je důležité nastavit systém příspěvků tak, aby vůbec nebyly v těch místech, kde jsou kapacity již přeplněné. To opravdu nedává smysl. Akorát budeme za státní peníze vytvářet problém, který se pak bude muset za státní peníze řešit.

Na konci května vznikne v pražských Malešicích další stanové městečko kvůli situaci na hlavním nádraží, kde stále pobývají uprchlíci hlavně z řad maďarsky hovořících Romů, a zkoumá se, zda na azyl mají nárok. Vzniknou další taková městečka?

Doufám, že ne. Tohle je míněno spíše jako nějaké rezerva. Počet lidí, kteří pobývají na hlavním nádraží, postupně klesá. Z minulého týdne, kdy tam bylo zhruba 500 lidí, jsme se dostali na čísla kolem 200 (Rozhovor probíhal v úterý. Ke středečnímu večeru počet klesl na 120 osob – pozn.red.). Ten trend je jasný.

V květnu jste začal mluvit o tom, že buď premiér Petr Fiala (ODS) přijde s mechanismem na přerozdělení, nebo zavřete krajské asistenční centrum pro registraci uprchlíků. Je tahle varianta definitivně pasé?

Pokud by nám vláda nedala žádnou jinou možnost, například ten mechanismus přerozdělení uprchlíků, tak by nám skutečně velice jednoduše zůstal v ruce jediný nástroj, a to by bylo uzavření krajského asistenčního centra. Opravdu nemohou všichni skončit v Praze.





Snažíte se tlačit vládu do kouta?

To není žádné tlačení. To je zkrátka avízo manažerského rozhodnutí, které budeme muset přijmout, pokud tu nebude existovat nějaké světlo na konci tunelu, a tedy, že spějeme k nějakému mechanismu na přerozdělení uprchlíků z míst, která jsou přetížená. A to není problém jenom Prahy.

Ale jedině vy přicházíte s tím, že je to buď, anebo. Za ultimátum to označil i premiér Fiala, který v rozhovoru pro Novinky řekl, že to lidem nepomůže, a naznačil, že jste zřejmě nervózní z komunálních voleb. Umíte jednat nekonfliktně?

Lidem pomůže to, pokud se pan premiér začne zabývat tím nejdůležitějším problémem, který tady je, a to je zdražování – nárůst životních nákladů lidí. V Praze rostou náklady na nájemné i energie. To je dáno tou energetickou krizí.

Teď se možná trochu vracíme k tomu, co zmiňoval premiér Fiala, vyčítáte vládě, že něco neřeší, i když tam máte zástupce. Začínáte být nervózní z komunálních voleb?

Tohle přece není možné řešit po stranické linii. Tady (v otázce přerozdělování uprchlíků) je naprosto nezbytné, aby se tomu začal věnovat pan premiér. Tady nejde nejenom o koordinaci ministerstev mezi sebou, ale i dohodu s těmi obcemi, kam ti uprchlíci budou směřovat.

Vy máte pocit, že se tomu premiér do teď nevěnuje?

V tuhle chvíli nevidím, že by pan premiér vyjednával třeba se Svazem měst a obcí, nebo Sdružením místních samospráv. Takže doufám, že k tomu opravdu dojde.

V polovině května začala rekonstrukce Barrandovského mostu. Nejprve se zeptám, jestli myslíte, že se vám podaří udržet plynulost dopravy alespoň v předrekonstrukční podobě?

Samozřejmě je otázka, jestli se tam nestane třeba nějaká velká nehoda. Máme tam připraveny tři vozy odtahové služby. Pochopitelně jsme se na to připravovali dlouhodobě. Je tam rozšířený pruh na Strakonické, máme preferenční autobusový pruh, a díky tomu se tam nezpožďuje MHD. Tohle všechno pomáhá tomu, že doprava nedopadla nějakou katastrofou. Je to záležitost, která je odvislá od komunikace s občany.

Zmiňoval jste opoziční kritiku a městské části si teď stěžují na to, že s nimi magistrát dopravních omezení nekoordinuje. Za všechny například opoziční zastupitelka a starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS). Připravili jste Pražanům cestu do pekla?

A tohle je zrovna kritika, která je nepravdivá a lživá, a která mě pochopitelně mrzí. Ta záležitost se pochopitelně probírala i na dopravním výboru již v únoru (2020). Problém je v tom, že na něj paní Udženija nepřišla, i když je členkou.

Kritika ale nezaznívá poprvé. Není to ani první dopravní uzavírka, které komplikuje Pražanům dopravu, a městské části si stěžují, že to s nimi není koordinováno.

Podívejte se, kdo to kritizuje. Nejsou to obecně městské části. Kritizují to vždy představitelé městských částí, kteří jsou shodou okolností opoziční zastupitelé na Magistrátu.

Vy osobně jste spokojený s tím, jak za vaší vlády funguje doprava v Praze?

Doprava v Praze je dlouhodobý problém. Tvrdit, že zácpa tady dříve na Jižní spojce nikdy nebyla, než se ujali vlády Piráti, je naprostý nesmysl. Myslím, že si všichni pamatujeme situaci, kdy tu kolabovala doprava i za ODS z nejrůznějších důvodů.

Intenzivně investujeme do dopravní infrastruktury, což je samozřejmě předpoklad toho, aby se ta situace vyřešila. Začali jsme stavět metro D, stavíme rekordním způsobem tramvajové tratě, rekordním tempem investujeme do výstavby P+R parkovišť. Otevřeli jsme 1000 nových parkovacích míst P+R, za posledních deset let se neotevřela ani polovina.

Funguje ale podle vás způsob, jakým opravy koordinujete?

Koordinace samozřejmě probíhá. Myslím, že nejlepším důkazem, je to, jak teď probíhá koordinace Barrandovského mostu.

Od začátku volebního období člověk v Praze také slyší, že se rozšiřují ostrůvky u tramvají, budují nové cyklopruhy, a to často na úkor zúžení vozovek pro auta. Ztratili řidiči aut s příchodem vaší koalice (Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu – TOP 09, STAN a KDU-ČSL) na magistrátu zastání?

Myslím, že ne. Když se rozšiřuje tramvajový ostrůvek, tak to určitě není tak, že by tam auto kolem něj už neprojelo. A myslím, že řidiči jsou rádi, že jim tam chodci neskáčou nečekaně do silnice.

A co se týče cyklopruhů, nemám teď žádnou připomínku z městské části, ani těch vedených ODS, že by navrhovaly nějaký cyklopruh zrušit.

Takže nemáte pocit, že se na řidiče zapomíná v posledních letech?

My rekonstruujeme Barrandovský most proto, aby nespadl. Ten, kdo by s ním padal do té Vltavy, by byli samozřejmě řidiči.

Opravy silnic se dělají kvůli tomu, aby se po nich dobře jezdilo autem. To jsou investice ve výši jednotek miliard každý rok.

A to, proč se investuje do MHD, je záležitost, která v konečném důsledku taky pomůže provozu na silnicích, protože to bude motivovat k přestupu do MHD lidi, kteří potom nebudou na těch silnicích. A tím se uvolní silnice pro ty, kteří je opravdu potřebují využívat.

Kandidát na primátora SPOLU Bohuslav Svoboda (ODS) v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že považuje výstavbu okruhu za důležitější než nové metro. Kde vidíte prioritu vy?

Velice mě mrzí to, že pan Bohuslav Svoboda své výroky vůči investiční akci metro D staví tak, jak je staví.

Není fér voličům říct, kde vidí to zásadní?

Problém je v tom, že jsou jeho výroky nepravdivé.

Co je nepravdivého na tom, že považuje výstavbu okruhu za důležitější?

V roce 2012 řekl například to, že je (metro D) stavba, která vypadá jako velký benefit pro občany, ale reálně to využije šest lidí, což objektivně pravda není.

Nemůže změnit názor, když vidí, jak probíhá doprava v hlavním městě?

Samozřejmě jenom hlupák nemění své názory, jak řekl klasik. Pan poslanec Svoboda je shodou okolností stejný ročník jako (prezident) Miloš Zeman. Takže to já nikomu neberu. Ale já si opravdu zakládám na tom, že jsem názorově konzistentní.

A co vy tedy považujete za prioritu – okruh, nebo metro?

Dopravu v Praze je nutné řešit paralelně ze dvou stran. Zaprvé jsou to výrazné infrastrukturní stavby, ať už je to metro D nebo městský okruh, tramvajové trati a x dalších věcí. A za druhé využití moderních technologií při řízení dopravy, například senzory.

Snažila jsem se dobrat tomu, jestli preferujete veřejnou dopravu?

To nejsem já, kdo to preferuje. Preferuje to 43 procent Pražanů.

Ptala jsem se na váš osobní názor, jak se vy díváte na budoucnost dopravy v Praze? Měla by se posilovat veřejná doprava a ubývat auta?

Potřebujeme investovat skutečně rovnoměrně. Do všech typů dopravy, protože i investice do MHD ve skutečnosti pomáhají řidičům na silnicích, protože připomínám, že to motivuje k přestupu z aut do MHD ty, kteří mohou. Samozřejmě nikoho nenutíme.

Aktuálně se Piráti pohybují až kolem 5procent podle posledních průzkumů. Cítíte jako výrazná postava - primátor - odpovědnost?

Průzkumy před rokem vypadaly zase jinak. Tenkrát jsme byli favority. Takže jak vidíte, ty průzkumy se poměrně rychle mění.

Má to pro vás jako Piráty sestupnou tendenci. Právě proto se ptám.

Řeším Prahu a máme průzkumy, které říkají, že o naší volbě uvažuje každý čtvrtý Pražan. Myslím, že to zase tak špatný výsledek není.

Proč jste se rozhodl znovu kandidovat?

Chceme dát Praze stabilitu, která, bych řekl, že je v tomto volebním období bezprecedentní. Vládnou tady stále stejní radní. Koalice se nerozpadla. Díky tomu můžeme připravovat velké projekty jako je třeba stavba Nové filharmonie.

Když to srovnáte se situací, která tu byla předtím, ať už za Adriany (Krnáčové), kdy se koalice jednou rozpadla a vyměňovali se radní, anebo Bohuslava Svobody, kdy se rozpadla dvakrát a ti radní se tam střídali jako na orloji, je to skutečně situace, která nepřeje přípravám dlouhodobých projektů. Hlavně řešili vnitřní boje v ODS. Neměli vlastně čas na práci.

Mluvíte o stabilitě koalice, ale proč by lidé měli volit právě vás?

Primátor je ten, kdo je odpovědný za stabilitu koalice.

Myslíte, že je to tedy vaše zásluha?

(odmlčí se a pokračuje) Primátor je zásadně odpovědný nejen za stabilitu koalice, ale také za zajištění peněz pro Prahu, a tam vlastně Bohuslav Svoboda taky zásadně selhal. Za jeho vlády přišla Praha o peníze na čistírnu (odpadních vod). Naopak já vyjednal v Evropě další peníze na revitalizace veřejného prostranství, elektrifikaci vozů MHD a na celou řadu dalších věcí.

Vy jste zmínil Bohuslava Svobodu a jeho volebního období hned několikrát. Cítíte tlak, možná obavu, že vás nahradí?

Žádný tlak necítím. Když si srovnáte čísla, jak to tady vypadalo v roce 2010 až 2013, a jak teď, tak i přesto, že jsme tu prošly dvěma bezprecedentními krizemi – covidovou a nyní uprchlickou, je to jasné. Například pokud srovnáte počet nově povolených bytů, loni to bylo 9 700, za Bohuslava Svobody to bylo 2 800. To je podstatný rozdíl.

A jak vidíte osobní šance, že se stanete znovu primátorem?

To je otázka na voliče.

S kým byste chtěl po volbách skládat koalici?

Z mého pohledu je právě pro tu stabilitu nejvhodnější, aby byla zachována rada v co možná nejstejnějším složením.

Jestli to realistický pohledy, když se vaši dosavadní partneři TOP 09 a KDU-ČSL spojili do předvolební koalice s opoziční ODS? Před volbami se často mluví jinak než po nich. Dokázali byste vládnout společně s ODS?

Samozřejmě bude záležet na konkrétních personáliích. A určitě nechceme podporovat v radě žádnou kumulaci funkcí.

Narážíte na to, že je pan Svoboda poslancem.

Ano, je poslancem a členem správní rady VZP. To jsem byl ostatně také, než jsem se stal primátorem, ale já jsem se těch funkcí vzdal, abych se mohl věnovat práci primátora na plný úvazek.

A to nejzávažnější je programová shoda. Musíte najít shodu na cílech, co chcete v radě Prahy dělat, jinak by to bylo asi jenom o těch křesílkách. A tady musím říct, že nenacházíme úplně shodu s tím, co chce ODS.

A priori ale vládu s ODS nevylučujete?

To bychom museli najít ten programový průnik. A teď vám říkám, že z toho, co říká pan Svoboda, ho tam nevidím, protože nechceme rušit například slevy na MHD, což byl zatím jediný programový cíl, který jsem vlastně od koalice SPOLU, potažmo od pana Svobody, poslance ODS, slyšel.

A pokud jde o opoziční ANO? Je to pro vás principiální věc, když je v čele Andrej Babiš, nebo je „jiné“ ANO na zastupitelstvu?

Je vidět, že pražské ANO bylo vždycky trošku odtržené od národní úrovně. Opět je zásadní otázka, jak to bude s programem. Určitě kategoricky odmítáme koalice s extrémistickými stranami jako je SPD a komunisté.