Hrdá: Je třeba začít pečovat o oběti sexuálního násilí

Potřebujeme toho změnit hodně. Jde o změnu definic znásilnění, pohlavního zneužití či zvlášť zranitelných obětí. Je také potřeba zlepšit následné služby pro oběti. To se netýká přímo trestního řízení. Oběti ale budou mnohem raději nahlašovat činy, když budou vědět, že o ně stát bude pečovat. To se ale neděje.

Ty kauzy nejsou skončené, ani jedna z nich. U Cimického stále probíhá vyšetřování, je to na policii, víc k tomu říkat nemůžu. Žádných změn jsme si nevšimli. To se neposune do doby, dokud nebude zákonná změna. Jsou soudci, kteří vždy tyto případy soudili dobře, měli slušný přístup. Pak jsou samozřejmě takoví, kteří to zjevně podle nich nemají zapotřebí.