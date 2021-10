Hradby Hradu překonal jen v neděli Babiš. Se Zemanem nemají politici už žádný kontakt

„V neděli, když jsem mluvil s panem prezidentem, mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Opakovaně to říkal (že by Babiše pověřil) a je na mně, jestli to pověření přijmu, nebo nepřijmu," řekl v úterý Babiš. Zda by pověření přijal, od té doby nekomentuje.