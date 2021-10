Kde bude Zeman volit? Spekuluje se, že neopustí Lány

Je den do voleb a zatím stále není jasné, kde bude prezident Miloš Zeman volit. Hrad to měl upřesnit ve čtvrtek, zatím ale mlčí. Zeman podle všeho hlasovací lístek hodí do urny v Lánech a do Prahy, kde volí obvykle, nepojede. Možnosti jsou dvě. Buď by mohl volit na lánském úřadě, nebo by mohli přijet komisaři s volební urnou za ním.