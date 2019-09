Hraboši na polích napáchali škody už za více než půl miliardy, tvrdí zemědělci

Po obilninách, které hraboši sežrali v některých oblastech v létě, se přesunuli do kukuřičných a řepných lánů a nyní se pustili do vzešlých porostů ozimé řepky. „Nyní hrozí, že zlikvidují i vzešlé porosty ozimých obilnin,“ řekl ve čtvrtek předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Podle Pýchy zatím ale není ze strany ministerstva životního prostředí ani náznak toho, že by aplikaci rozhozem povolilo. Zemědělci žádají i o to, aby orgány ochrany přírody byly operativnější a povolovaly aplikaci jedu alespoň do nor rychleji – pokud možno za několik dní. Zatím to trvá týdny i měsíce, uvedl Pýcha.