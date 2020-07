Horníci za to nemohou. Sněmovna bude mít mimořádnou schůzi ke Karvinsku

Lidovci odmítají svalování viny za šíření nákazy v dolech OKD na Karvinsku na horníky a požadují svolání mimořádné schůze. Na té by měla vláda vysvětlit, proč k situaci došlo, zda řešení nepodcenila a co dělat pro to, aby se podobné lokální šíření neopakovalo. Schůze má podporu opozičních i vládních stran a měla by proběhnout už tento čtvrtek.