Holešovická hasičárna šla k zemi

Dřevěné objekty ze začátku čtyřicátých let, které v pražských Holešovicích v Argentinské ulici sloužily hasičům, padly k zemi. Zbourány byly proto, aby uvolnily prostor pro novou, moderní hasičskou stanici, která by na místě té původní měla vyrůst během následujících dvou let. Projekt se připravoval zhruba šest let.