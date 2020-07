Historické hranice Čech a Moravy označí cedule

Tabule by se měly objevit na silnicích 1/43 z Červené Vody do Horní Orlice, 1/11 na Červenovodském sedle, 1/43 z Horních Heřmanic do Štítů, 1/43 mezi Svitavami a Opatovcem, 1/35 za Svitav do Gajeru a 1/11 z Vendolí do Květné. Podle hejtmana již čtyři lokality mají povolení pro umístění dopravního značení včetně vyjádření policie.