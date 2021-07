Hejtman Grolich: Zlom nastane, až odejdou hasiči a vojáci

Ve čtvrtek večer před třemi týdny zpustošilo tornádo několik obcí. Když srovnáte situaci v prvních dnech a nyní, jak ji hodnotíte?

Pozitivně jsem byl překvapen rychlostí, kterou mizely sutiny. Na druhou stranu je smutný pohled na ulice, kde je jen několik domů a ostatní jsou zbořené.

Vy jste byl na místě už hodinu po katastrofě. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

Byl jsem v Moravské Nové Vsi a musím říci, že jsem myslel, že tam budou desítky a stovky obětí. Byly to chvíle, kdy plačící lidé v šoku nasedali do aut a odjížděli.

Bylo to jako ve válce. Druhý den, kdy se rozednělo, to pořád vypadalo strašně. Ale první hodiny mám spjaté se silnými emocemi a hodně to na mě

padlo.

V zasažených obcích stále pomáhají desítky a stovky hasičů i vojáků. Jak dlouho budou ještě na místě?

Jejich hlavním úkolem je odstraňovat škody a demolovat poškozené objekty. Ale jak skončí demolice, už tam nebudou moci být déle.

Nemohou tam být proto, aby pomáhali stavět domy. Tento zlomový bod, kdy odejdou, bude nepříjemný. Lidé to mohou vnímat tak, že je státní pomoc opouští. Ale oni tam opravdu nemohou zůstat.

Už teď je vidět, že ten ruch, připomínající v prvních dnech mraveniště, se postupně uklidňuje. Takže kdy nastane ten bod zlomu?

V centrech obcí je už větší klid, velké práce jsou hotové. Třeba v Moravské Nové Vsi to byla hlava na hlavě, teď je tam doprava úplně v klidu. Hasiči jsou postupně odvoláváni a je to přirozený vývoj. A asi za deset dnů nastane to, že opravdu všichni hasiči i s technikou odjedou. Zůstane asi stovka vojáků a ti odjedou za další dva týdny. Bude to jakýsi psychologický zlom.

Když se ohlédnete na ty uplynulé tři týdny, řekl jste si, že jste mohl něco udělat jinak?

Asi nejtěžší rozhodnutí, které má následky dodnes, bylo to, že jsme první víkend potřebovali říct, aby nejezdili další dobrovolníci. Byl to chaos, velitelé hasičů říkali, že je potřeba to vyhlásit, protože těžká technika se nemohla obcemi pohybovat, jeden kontejner se vesnicí proplétal půl hodiny tam a půl hodiny zpátky, přitom bylo potřeba, aby pendloval rychle.

Byl to těžký komunikační bod, který jsem na sebe musel vzít. Současně jsme ale říkali, že ve všední dny poté a pak i další prodloužený víkend budou dobrovolníci potřeba. Místo toho se sociálními sítěmi dodnes šíří, že hejtman vyhání dobrovolníky, což je nesmysl. Nevím, jestli to mělo vliv na to, že pak přijelo méně lidí v dalších dnech, ale to se už asi jen těžko zjistí.

Stovky žádostí o státní dotace z programu Živel úředníci vracejí žadatelům. Jak si to vysvětlujete?

Tady se musím státního fondu zastat. Úředníci přijeli na místo, a co bylo možné, zařídili hned. Ale bylo jasné, že tam budou věci, které se budou muset doplnit a že se něco takového stane. Úředníci proto musí formálně napsat, že je potřeba žádosti doplnit, hlavně o posudky. Až přijde na dům odhadce, tak se pošle posudek. Za mě tohle funguje fakt dobře.

Co lidé na místě, a vlastně i obce, potřebují nyní a co budou potřebovat do budoucna?

Materiál a řemeslníky. To bude potřeba ještě dlouho. A pak zejména finance. V podstatě na všech větších projektech se začíná pracovat, na školách, školkách. A k tomu jsou potřeba hlavně peníze. Úloha kraje i moje je v tom, abych komunikoval s ministry a úředníky, protože je tu spousta neviditelné, formální práce. Snažím se být stále v kontaktu hlavně se starosty, být jim ku prospěchu.

Říká se, že taková velká událost politika buď udělá, nebo oddělá. Jak to cítíte vy?