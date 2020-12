Havlíček: Supermarkety nemají suplovat elektro či obuv

Vláda řeší přechod do 5. stupně systému PES. Podle něj by se mělo téměř vše zavřít, až na prodej nejnutnějšího zboží. Anebo počítáte s výjimkami jako dosud?

Bude se o tom jednat. Je pravděpodobné, že do pátého stupně vstoupíme. Situace nejen u nás, ale i v celé Evropě se do značné míry komplikuje. Evropa je paralyzována a v zásadě je už zavřeno téměř všude. A tam, kde není, se to chystá hned po Vánocích.

Pro mě tam jsou dvě nejdůležitější věci. Za prvé, že pro všechny firmy, kterých se to bezprostředně nebo sekundárně dotkne, připravíme další podpůrné a kompenzační programy. V ideálním případě na úrovni, jakou mají nyní restaurace nebo hotely. Stále tady máme fitness centra, bazény, kina a podobně, které mají zavřeno a nedosáhnou až na takovou podporu jako zmíněné restaurace.

Takže by dostávaly peníze podle počtu zaměstnanců?

Byl bych rád, kdybychom se shodli na tom, že všichni, kteří budou muset být zavřeni, by měli model výpočtu stejný. Aby všichni dostávali úměrně velikosti prodejny, ať už přes počet zaměstnanců, nebo cokoli jiného, stejně. V programu Covid Gastro, kdy mimo to, že restaurace dostanou zaplacené nájemné, náhrady na mzdy a případně kompenzační bonus, dostane také majitel na každého zaměstnance 400 korun na den. Z toho může platit leasingy, úvěry a podobně. O co víc majitel udržel zaměstnanců, o to víc má zdrojů. Druhá věc je, abychom neznevýhodnili žádný segment.

Když byly dříve uzavřené obchody, tak supermarkety směly dál prodávat navíc i knihy, obuv, elektro a další artikl, který nabízejí vedle potravin. To by teď takto nebylo?

Přesně tak. Pokud by se mělo zavírat, neměl by nastat případ, kdy by malé hračkářství muselo mít zavřeno a hračky ve velkém obchodě by se prodávaly dál. Je to vždycky nesmírně náročné rozhodnutí, buď jdeme takzvaným belgickým modelem, nebo rakouským.

Belgický model, kde velké obchody nemohou prodávat zboží mimo potraviny a drogistické výrobky, je férovější vůči podnikatelům a konkurenci. Na druhou stranu rakouský model, který umožňuje ve velkých obchodech prodávat i jiné než potravinářské a drogistické zboží, tak jako jsme to měli doposud my, je zase vstřícnější vůči zákazníkům, kteří tak mají možnost alespoň někde si tyto věci koupit.

Ať zvolíme jakékoli řešení, tak někoho naštveme. Menší podnikatelé s tím měli problém, a měli pravdu. Byla to konkurence, která jim škodila, a já se v tomto případě budu zasazovat o to, ať se to srovná. To znamená, má-li být restrikce, ať je to přísně produktově.

Supermarkety ale prodávají třeba i papírnické zboží. Kdyby to nesměly, tak necháte otevřená papírnictví?

Zatím se o žádné výjimce pro papírnictví neuvažuje. To bychom zase začali dělat výjimky. A já bych chtěl, aby to bylo maximálně spravedlivé. Pak by se řešilo, že když může být papírnictví, proč by nemohlo být třeba elektro, baterie, hračky. Rozumím, že když někdo prodává baterie u kasy, je to v pořádku, ale nemůže tam být otevřené celé oddělení. Pokud bychom umožnili prodávat papírenské produkty, budou malá papírnictví oprávněně naštvaná, že nemohou své produkty prodávat.

Na jaře i na podzim byly otevřené také např. prodejny chovatelských potřeb, květinářství a různé opravny…

Ty by měly zůstat otevřené. Květinářství byla otevřená kvůli pietním akcím a nezbytně nutné opravy dávají smysl. Výjimky tohoto charakteru, které neohrožují konkurenci, nechť tam jsou.

Budou muset zavřít i lyžařské areály nebo venkovní bruslení?

Za normální situace by to tak bylo. Osobně si myslím, že kdyby si lidé jeli zalyžovat a bylo otevřeno bruslení venku, dalo by se to ustát. Pátý stupeň, to není jen uzavření obchodů a služeb, ale také dost výrazné omezení pohybu obyvatel. Pokud by bruslení pod širým nebem bylo v režimu, kdy tam může být omezený počet lidí podobně jako v prodejnách potravin, myslím, že by se to nechat mohlo.