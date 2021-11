Havlíček: Podnikatelům s propadem nad 50 procent by mohl stát přiznat vyšší podporu

Podnikatelé, kterým v důsledku protiepidemických opatření klesnou tržby o 50 procent a více, by mohli mít podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka (za ANO) nárok na vyšší kompenzaci. Pokud se na tom shodne vláda, mohla by být stejná jako u předchozích výzev programů podpory. Havlíček to řekl na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání kabinetu.