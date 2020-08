Havlíček: Bezohledné řidiče čekají tvrdší tresty

Vláda schválila nový bodový systém řidičů. Jaká je hlavní motivace? Řekl byste, že je to zpřísnění?

Je to jak zpřísnění, tak naopak ulehčení. Podstata je v tom, že skončí, nebo mohli by skončit, piráti silnic, na druhou stranu ti, kteří dělají banální přestupky, tak na tom budou lépe. Myslím, že je to férové.

Pokuta za ujetí od nehody může být i 75 tisíc

Přísnější bude postih třeba za extrémní rychlost, alkohol, odmítnutí testu na alkohol nebo přejezd přes železniční přejezd. Pak je tam také zjednodušení celého systému, dva, čtyři a šest bodů. Naopak banální přestupky jako parkování, světla, tam je snížení pokut na minimální, nebo to bude řešeno domluvou.

Za co ještě bude trest přísnější?

Zaprvé tam jsou vysoké pokuty, ty jdou běžně na 25 tisíc, v extrémním případě mohou jít až na 75 tisíc Kč. To je ale skutečně výjimka, třeba když ujede od nehody bez poskytnutí pomoci nebo za opakované drogy za volantem. O papíry může přijít až na tři roky.

Třeba za alkohol za volantem přijde řidič automaticky o maximálních šest bodů, ale to neznamená, že nepřijde o papíry. On přijde o papíry, o šest bodů a ještě zaplatí vysokou pokutu.

Také chystáte řidičák na zkoušku pro mladé. Ti o něj první dva roky přijdou už po ztrátě šesti bodů místo dvanácti...

Je to potřeba. Mladí řidiči, kteří začínají, jsou někdy trochu cvoci, někteří mají drahá auta. Dáme jim nejdřív šest bodů, nechť prokážou, že během prvních dvou let dokážou jezdit rozumně, ne jako šílenci. Já mám dvě osmnáctileté děti a nebudu mít nejmenší problém, když dostanou jenom šest bodů, naopak budu vděčný, protože budu vědět, že si budou dávat o něco víc pozor.

Autoškoly vás podezírají, že zůstane jen u represe a nedojde na lepší výcvik řidičů, jenž zmiňovalo programové prohlášení z roku 2018. Co chystáte v tomto směru?

Chystáme režim finálních zkoušek u autoškol, které se nyní mohou dělat asi na 200 místech. Chceme to daleko zkvalitnit, zanést povinnosti, které řidič bude muset splnit v rámci závěrečné zkoušky, i na různých typech silnic. To představíme v říjnu, listopadu.

Budeme náročnější i při vzdělávání komisařů a hodnocení autoškol

Co říkáte námitkám, že mladí řidiči budou méně jezdit, takže se nevyjezdí, nebo dokonce nechají řidičák dva roky v šuplíku a problém se jenom odloží v čase?

Tomu nemůže nikdo soudný věřit. Když získají řidičák, tak určitě budou chtít jezdit.

Když přijde mladý člověk o šest bodů třeba nasčítáním menších přestupků bez alkoholu, na jak dlouho přijde o řidičák?

Můžu uklidnit, že pokud jsou to drobnosti, někde překročí rychlost o 10 km/h, špatně zaparkuje, tak o ty body nepřijde. Ale pokud bude jezdit na červenou nebo telefonovat za jízdy, tak tam jsme to zpřísnili ze dvou na čtyři body, takže když to udělá dvakrát za sebou, tak o průkaz přijde. V tomto případě na rok. Až mu řidičák vrátí, poběží mu ještě zbytek té dvouleté zkušební doby.

Plánujete místy zvýšení maximální rychlosti na 140 km/h, máte představu, jaký úsek by mohl být z těch prvních?

Jsou to nově budované dálnice, určitě třeba by to bylo něco na D8. Chystáme přehled úseků, které by do toho mohly spadnout. Nové dálnice jsou na to konstrukčně připravené, jde ale i o hustotu silničního provozu.

Mnohé to asi potěší, ale někteří mohou namítat, že v tom bude trochu zmatek. A tam, kde dnes většinou jezdí 140 km/h, budou jezdit 150 km/h, možná bude padat víc pokut. Taky přibude značek. Není lepší kvůli plynulosti nějaká stabilita, nebo to zavést rovnou plošně?

To udělat nemůžeme. Některé dálnice na 140 km/h nejsou stavěné, protože ty vlastnosti jsou hodnocené za vlhka, ne za sucha, takže některé tam nespadnou. Stejně jako v některých úsecích je rychlost snížená, povinnost řidiče je sledovat dopravní značení. A když uvidí, že může jet 140 km/h, tak myslím to spíš přivítá. Navíc většina aut je dnes vybavená počítačem, takže tam šoférovi naskočí, pípne, že může maličko zrychlit.

Co německá varianta neomezené rychlosti na dálnici? Že je bezpečnější než limity, ukázala již před časem studie v americké Montaně, kde po zavedení limitů přibylo nehod. Slyšel jste o tom, věříte tomu?

Na to je nekonečné množství různých výzkumů. Po pravdě řečeno, každý si trošku udělá výzkum ten, který mu nejlépe vyhovuje. Německý režim je mimořádný, je to i proto, že tam je gigantická automobilová lobby, luxusní vozy jsou z Německa, s nimi jde jezdit poměrně rychle. Dálnice jsou tam na to stavěné, lidé jsou na to zvyklí, je to i o určité disciplíně, tradici. Ale i tam jsou o tom emotivní diskuse. U nás to udělat nelze.

Pojďme k železnici a jejímu zabezpečení. Správa železnic oznámila, že asi na polovinu tratí se zjednodušeným řízením D3 – na takové byla nedávno vážná nehoda u Perninku – by se měli vracet výpravčí nebo dispečeři. Máte informaci, kdy by to mělo být, jsou ti výpravčí k dispozici?

S návratem výpravčích se nepočítá, jen velmi výjimečně. Většinou nebudou výpravčí potřeba. Hlavní změna spočívá v tom, že už od srpna se musí strojvůdce, než vyjede z každé stanice, tedy nejen z některých, hlásit dispečerovi. Tak to kdysi bývalo. Také tam budou rychle přibývat návěstidla, kde uvidí červenou. Počítá se také s aplikací pro tablet, kterou připravily ČD a nabídnou ji zdarma ostatním. Ta varuje strojvůdce, když proti němu ve vzdálenosti 500 metrů jede vlak.

A pak se zavede systém na bázi ETCS (European Train Control System, systém, jenž umí mj. automaticky zastavit vlak – pozn. red). U tratí D3 by to měla být zjednodušená, levnější verze ETCS, i tak to jsou každopádně náklady v miliardách korun, je poměrně náročné to zavádět. Nežijme v iluzích, že všechny země to mají.

Už u nás ETCS někde funguje?

Plnohodnotný ETCS se teď začíná instalovat a testovat na trati Uničov–Olomouc, tam bude rychlost 160 km/h. Byl jsem se tam podívat před několika dny. Pro typ tratí D3 se testuje jakýsi jednodušší radioblok společně s AŽD na trati Strakonice–Volary.

Uvidíme, jak to bude fungovat. Tento systém není zatím kompatibilní s evropským systémem, to ještě ladíme. Ta kompatibilita je cíl, protože řada tratí vede přes hranice, jako například právě ta trať na Karlovarsku, kde došlo k nehodě.

Říkal jste, že ETCS má být na všech tratích zavedené do roku 2040, ve vybavení vlaků o deset let dřív. Na kolik to vyjde?

Dohromady to bude zhruba 100 miliard na infrastrukturu a dalších 20 miliard do lokomotiv, dohromady tedy 120 miliard korun. Do tratí půjde pět miliard ročně, cílem je nejdřív osadit systémem hlavní koridorové tratě. Do roku 2025 by to mělo fungovat zhruba na polovině všech spojů u nás.

Kdo to vyrábí, je tam nějaká konkurence, šance na zlevnění?

Je tam konkurence, dělají to velké firmy jako Siemens, Alstom, Bombardier. Je to obrovský byznys, pro všechny železnice v Evropě. Sotva to stačí dodávat, ten problém jako my řeší prakticky všude.

Chystáte také přísnější kontroly strojvůdců, za opakované pochybení by přišli o licenci. Zároveň je u nás problém, že je strojvůdců nedostatek. Nejde to proti sobě?

Diskutovali jsme to s federací strojvůdců a oni se k tomu postavili vstřícně. Cílem rozhodně není nikoho šikanovat. Stejně jako šofér auta, když dělá prohřešky, tak přijde o papíry, tak i tady by měla fungovat nějaká záklopka, když někdo opakovaně třeba projíždí návěstidla, není možné, aby se to tolerovalo donekonečna.

Myslím, že to bude mít spíš ten psychologický efekt a účinek, než že bychom tím snižovali počty strojvůdců. Mimochodem ty počty strojvůdců jsou dneska vyrovnané, třeba České dráhy nemají nedostatek.

Ale soukromníkům podle odhadu Drážního úřadu asi dvě stě lidí chybí...

Když nechybí ČD, tak se logicky ptám, proč chybí soukromníkům. Musí si na to připravit vlastní školení, ty lidi zaučovat, to není jednoduché, něco to stojí. ČD jsou v tomhle největší a dokážou ty lidi získat, a to bych řekl, že jsou na tom ještě o něco hůř, protože soukromník si může dovolit je lépe zaplatit.

Zeptám se ještě na daň z nafty. Jednáte s ministerstvem financí o jejím snížení, abyste podpořili dopravce. Jak se to rýsuje?

Po dvaceti letech v tomto děláme revoluci, vypadá to, že se skutečně dohodneme a o jednu korunu snížíme spotřební daň na naftu, což bude fakticky znamenat přibližně o osm až devět procent z ceny. (Nyní je spotřební daň z litru nafty 10,95 koruny, klesla by tedy na 9,95 Kč – pozn. red.)

Budeme uvažovat, zda by to nemohlo být 1,50 nebo dvě koruny, ale to už by byl větší zásah do rozpočtu. Protože každá koruna znamená přibližně 4,5 miliardy do rozpočtu.