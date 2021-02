Hamáček zahájil hon na svobodu, tvrdí iniciativa Chcípl PES

Předloha počítá s tím, že fyzické osoby, které nedodržují vládní opatření, by mohly dostat pokutu až do výše 30 tisíc korun. V případě opakovaného porušování bude firmám a podnikatelům uložen i zákaz činnosti na jeden rok.

Návrh zákona přirovnává k nástrojům represe, které používala komunistická strana z 60. let minulého století. „Pro mě to znamená, že se přibližujeme k těm klukům z 89. Když jsem poprvé seděl v policejním autě, tak jsem si říkal, že nejsem žádný hrdina, jdu na den nebo dva, ale oni jeli na 5, na 10 let. Takže já si říkám, že tohle přežijeme a nějakým způsobem to vydržíme, ale ještě jsme vůbec nesplatili dluh těm, kteří nám tady těch 30 let svobodu zajistili,“ říká Olbert, který i přes vládní opatření nechává svůj podnik dále otevřený.