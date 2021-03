Hamáček udělil výjimku ze zákazu cestování pro okolí Turnova

Turnov je také co do počtu obyvatel paradoxně mnohem větší než někdejší okresní město Semily, pod nějž spadá.

Rozhodnutí ministra uvítal i hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Pro řadu lidí, kteří sice patří do obce s rozšířenou působností Turnov, ale zároveň náleží do jiného okresu, by bylo složitější zajistit si základní životní potřeby cestou do vzdálenějších míst, jako je například Liberec," uvedl Půta.