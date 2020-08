Hamáček: Pro důchodce navíc 5000 jednorázově

„Umím si představit jednorázovou výplatu 5000 korun, to přibližně odpovídá 400 korunám měsíčně. Rozpočet by to stálo asi 14,5 miliardy. Musíme to projednat s koaličním partnerem, diskuse je možná i o vyšší částce, inflace na seniory dopadá víc než na jiné skupiny, nesmíme dopustit, aby se jejich životní úroveň zhoršovala,“ řekl v úterý Právu Hamáček.