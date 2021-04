Hamáček navrhne Babišovi odvolání Petříčka

Nepleťte se do toho, řekli mi, když jsem chtěl vyjednávat vakcíny, řekl Petříček

Nepleťte se do toho, řekli mi, když jsem chtěl vyjednávat vakcíny, řekl Petříček Domácí

Odchod Petříčka z vlády žádal v minulých týdnech prezident Miloš Zeman. V neděli pak uvedl, že by s jeho odvoláním neotálel. "Pokud by k těmto změnám došlo, pak já nebudu ten, kdo by například oddaloval případné odvolání pana ministra Petříčka,” řekl Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz