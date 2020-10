Hamáček: Maláčová se omlouvat nemusí. Byl to podraz ze strany ČT

„Kdyby to bylo na záznam, tak neřeknu ani popel a paní ministryně by se měla omluvit. Tohle ale byl podraz ze strany České televize,” řekl rádiu Hamáček. K omluvě proto nevidí důvod.

ČT se podle něho specializuje na to, že se tváří, že vypíná kameru, a pak čeká, „na čem politika uloví”. Podle šéfa sociálních demokratů je taková žurnalistika za hranou.

Pokud by se nicméně Maláčová vyjádřila na záznam, byla by podle Hamáčka situace jiná. „Ani na koaliční radě jsme o tom nemluvili, z mého pohledu je to za námi,” dodal.