Hajnému s rakovinou zachránila život nová terapie

Po více než roce poté se padesátiletý hajný Petr Ryzí z Nového Města na Moravě zase vrací do života. Je zpět v práci. Dříve se dusil při každém kroku, dnes sice s úsměvem říká, že na maraton to není, ale schody bez potíží vyjde.

U všech byl rozsah onemocnění tak velký, že by s dosud využívanými postupy léčby neměli šanci na přežití. Díky nové buněčné terapii přežila zhruba polovina z nich, což je fantastický výsledek.

Neznamená to ale, že léčba automaticky zabere u všech. Na detailech záleží, přičemž vše nasvědčuje tomu, že hajný měl štěstí, protože vše zafungovalo dokonale.

Nově vyvinutý čip by mohl rozpoznat hrozbu cévní mozkové příhody

Nově vyvinutý čip by mohl rozpoznat hrozbu cévní mozkové příhody Věda a školy

Při terapii jsou nemocnému odebrány bílé krvinky, které jsou odeslány do výrobního závodu americké farmaceutické společnosti. Firma ale již má v plánu postavit svou pobočku v Evropě, což zlevní a urychlí léčbu.

V laboratořích je do krvinek vložena speciální genetická informace, díky níž se pak naučí najít a zničit nádorové buňky. Pacient dostane ty, které se pokusí za něj tento boj vyhrát, při běžné infuzi do krve.

„Už jsem byl tak vyčerpaný, že jsem vlastně ani moc neřešil, co se kolem děje. Plně jsem se svěřil do péče lékařů, a byla to velmi dobrá volba,“ uvedl hajný, který je otcem tří dětí. Již za několik dní po terapii se mu výrazně ulevilo. Zmizely každodenní teploty, kašel a potíže s dýcháním.