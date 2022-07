Graubner se stal pražským arcibiskupem, při mši převzal úřad od Duky

Graubner do úřadu nastoupil po Dominiku Dukovi. Apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo předal Graubnerovi pallium jakožto symbol arcibiskupa metropolity.

Duka pražskou arcidiecézi vedl 12 let. Graubner stejně jako Duka bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků v ČR. Dukův nástupce se hledal od roku 2018, kdy bývalý arcibiskup musel podat po završení 75 let svou rezignaci. Graubner tak bude muset učinit příští rok.

„Když jsem namítal tuto krátkou dobu kardinálu prefektovi, tak mi řekl, že je mu to jasné, ale že není dané ultimátum, ale že mám počítat se třemi čtyřmi lety. Tak uvidíme, i já to beru s velkou svobodou. A nemyslím si, že tady budu dělat nějaké velké životní dílo," řekl Graubner.

První kroky v úřadě podle svého vyjádření udělal, když šel dnes dopoledne do katedrály. „Předtím jsem písemně převzal úřad a potvrdil jsem v úřadě všechny vysoké funkce," řekl Graubner. V neděli jej čeká první úkol, bude uvádět nového faráře.

Směrem k farníkům chce posilovat spolupráci. V současném světě je řada krizí, a je proto třeba se soustředit na to, co pomůže do budoucna pevněji stát na nohách, řekl. „A vytvářet živé společenství, které může zakoušet radost z boží blízkosti," dodal arcibiskup pražský.