Generálmajor Mikulenka: Válka ukázala, že k obraně je třeba silné letectvo

Jak se díváte jako velitel vzdušných sil na konflikt na Ukrajině, který máme skoro za humny?

Bohužel až válka ukázala, že potřebujeme silnou armádu, a byl bych špatný velitel letectva, kdybych neřekl, že potřebujeme silné letectvo, které dokáže protivníky odradit. Je vidět, že i letectvo je v tomto konfliktu stále platným hráčem.

Ale v médiích vidíme hlavně pozemní boje, nasazení letectva je mnohem menší. Jak to?

Ale ta válka začala ze vzduchu. Toho 24. února Rusové začali ostřelovat ukrajinské cíle raketami a použili i vrtulníky a útočné letectvo. Chtěli tím eliminovat ukrajinské letectvo.

Ale co tam vidíme teď, je destruktivní způsob války, při které chtějí všechno zničit. Po­dle mého tam vedou válku krutým a zastaralým způsobem, když jim selhala blesková válka, se kterou zřejmě počítali.

Podle odborníků je nasazení letectva v oblasti nasycené protiletadlovou obranou hodně riskantní. Na sítích je řada videí sestřelených vrtulníků. Neukazuje se, že hlavně bojové vrtulníky jsou za svým zenitem a v dnešní válce nebudou mít uplatnění a budou nahrazeny drony?

Nemyslím si, že by byly vrtulníky za zenitem. Stále potřebujete taktickou přepravu živé síly nebo materiálu na bojišti. Co vidíme na těch záběrech, jen ukazuje, že si Rusové mysleli, že jsou neohrožení a že na zemi nebude žádná technika, která by jim mohla ublížit.

Opak je pravdou. Taktika používání vrtulníků v malých výškách, kde hrozí riziko sestřelení, je špatná. Používání dronů je nezadržitelný vývoj. Ale podle mého by se využití nové techniky mělo prolínat s tím, co už armáda používá, aby to vše plnilo svůj účel.

Rusové mysleli, že jsou ve vzduchu neohrožení, opak byl pravdou

Vrtulníky mají stále své místo jak na bojišti, tak v míru. Určitě s vámi nemohu souhlasit, zvlášť v době, kdy si pořizujeme nové vrtulníky z USA, což jsou velmi moderní stroje.

Když vše dobře dopadne, tak by první měly dorazit příští rok a piloti v Náměšti se na ně moc těší.

Nenahradí v budouc­nosti drony nejen bojové vrtulníky, ale i stíhačky?

Vše je možné; kdybychom viděli do budoucnosti, tak nás nepřekvapí válka na Ukrajině. Knihy Julesa Verna byly ve své době naprostá utopie a dnes jsou ponorky a letadla běžnou součástí života.

Podívejte se na Hvězdné války a je možné, že je to budoucnost, která nás čeká. Ale zatím nevím o tom, že by byl člověk nahrazen umělou inteligencí. Ta sice umí pracovat mnohem rychleji, ale člověk má emoce a další vlastnosti, které stroj nemá.

Dron má výhodu, že je to stroj. Pilot ho řídí z bezpečí. A když je dron sestřelen, tak to tak nebolí.

To určitě a já jsem pro, aby česká armáda šla stejně jako jiné armády tímto směrem. Ale není možné postavit naši obranu jen na dronech.

Počítá velení armády, že budou drony součástí letectva? Zatím jsou u pozemního vojska.

To se uvidí, kam se to vyvine. Jako letec si ale říkám, že prostředek, který létá a je už velký jako letoun, tak by měl být pod vzdušnými silami. Nebo to může dopadnout tak, že vzdušné síly a drony mohou být zařazeny pod společné vesmírné velitelství nebo podobně.

Vzali jste si z války na Ukrajině nějaké ponaučení, v čem vylepšit naši obranu?

Na to je ještě brzo, ale doufám, že odpůrci modernizace armády, kteří tvrdili, že armáda nepotřebuje nová BVP nebo letadla, konečně prozřeli. A doufám, že je všem už jasné, že peníze investované do armády jsou dobře investované proto, abychom se měli, tak jak se máme dnes.

Vzpomínám si, že jste byl první pilot migů, který byl přeškolen na gripeny. Jak jste se 14 švédskými stíhačkami spokojeni?

Ano, máte pravdu, já jsem pomáhal zavádět nová letadla, poté co jsme opustili sovětské letouny MiG. Nešlo jen o výměnu letounů, infrastrukturu nebo způsob výcviku, ale byla to změna myšlení.

Už to bude 17 let, co jsme v roce 2005 přistáli s prvními šesti letouny v Čáslavi. Ze začátku se objevovaly články, které gripeny kritizovaly. Brzy jsme ale poznali, že to byl dobrý výběr, a vidíme to i dnes, protože nám slouží bez velkých problémů už těch 17 let.

Už v roce 2002 armáda říkala, že pro úkoly, které máme plnit, by byly potřeba nejméně dvě letky. Bohužel nám jedna letka „uplavala“ při povodních. My jsme to jako vojáci chápali, že ty peníze byly víc potřeba na opravy po povodních, a proto fungujeme pouze s jednou letkou.

Ale je dobré si uvědomit, že ty letouny jsme pořizovali pro hlídání vzdušného prostoru pouze ČR, ale už jsme za tu dobu byli sedmkrát hlídat vzdušný prostor v Pobaltí a také na Islandu. To letadlo splnilo svůj účel, piloti jsou vycvičení, létají dostatečný počet letových hodin a jsou plnoprávnými členy NATO.

To, že chráníme Česko i jiné státy s 12 letouny – protože dvě spárky (dvoumístná cvičná letadla) k Air Policingu nepoužíváme – je naprosté unikum a nenajdete jinou stejnou zemi.

Je hodně složité udržet 12 letadel v provozuschopném stavu a létat s nimi dennodenně. To je dobrá vizitka nejen těch letadel, ale hlavně našich techniků, o kterých tvrdím, že jsou nejlepší na světě. Jsem ale rád, že paní ministryně Černochová rozumí situaci a chce prosadit nákup dvou letek.

Dvě letky jsou 24 nebo 30 letounů?

Každý pilot vám řekne, že čím víc letadel, tím lépe. Ale samozřejmě bude záležet na finančních možnostech.

Ministryně to řekla v USA, hned se začalo mluvit o možném nákupu letounu F-35. Byl by velký problém přejít na jiný letoun, když dvacet let piloti cvičí na gripenech a letiště a veškerá infrastruktura je na to nastavená?

Nebyl by to žádný problém, protože letectvo je profesionální organismus. Jediný problém by byl, kdyby to bylo narychlo, jako tomu bylo před těmi dvaceti lety. Tehdy jsme během jednoho roku od rozhodnutí vlády měli první letouny a vycvičený personál.

Nebyla jiná volba, protože letouny MiG 21 prostě skončily. Teď by to byl velmi velký problém, protože by to takto už udělat nešlo.

Do konce pronájmu gripenů zbývá pět, respektive sedm let. To je dostatečný prostor pro nákup nových letounů?

Čím dříve se rozhodne, tím lépe, protože se na to budeme moci řádně připravit. Ministryně byla v Americe, a tak by to mohl být třeba letoun F-35. Ať to bude jakýkoli letoun, nemám s tím problém. Budeme se ale na to muset připravit, stejně jako u vrtulníků Venom a Viper.

První vrtulníky přijdou příští rok a piloti i technici se už dnes cvičí, v létě půjdou do USA na školení. V Náměšti stavíme trenažer. Samozřejmě když přijde nová technika, bude se muset vybudovat nová infrastruktura. To by trvalo několik let.

Kdybychom zůstali u gripenů, tak by se to předělávat nemuselo?

Gripen má výhodu v tom, že infrastruktura je vybudována, ale tím neříkám, zůstaňme u gripenů. Je potřeba jít s dobou a myšlenka mít novou generaci letounů není vůbec špatná.

Ale Švédové také nabí­zejí novou generaci gripenů. Jsou ty nové stroje konkurenceschopné k americkým letounům F-35?

To se ukáže až na konkrétní nabídce. Armáda dala své doporučení, ale paní ministryně ho chce nejdříve představit vládě a sněmovnímu výboru pro obranu. Teprve poté to zveřejníme. Věřím, že nakonec vybereme vybalancovanou nabídku.

Ještě se vrátím k válce na Ukrajině. Ta ukázala, že všechny armády potřebují co nejširší spektrum výzbroje, a proto by se nemělo zapomínat na pozemní armádu, která nutně potřebuje BVP, potřebujeme silné letectvo a silnou protivzdušnou obranu. A to vše bude stát nemalé peníze. Ukrajina totiž jasně ukázala, že lidstvo je nepo-učitelné.

Hlídat Česko i Pobaltí s 12 letouny je naprosté unikum

Pamětníci poslední války vymřou a lidé na ty hrůzy zapomenou a k válce dojde znova. A jako voják říkám, udělejme vše pro to, aby k tomu znovu nedošlo, a proto investujme do výzbroje.

Ne proto, abychom si mohli hrát na vojáky, ale abychom ubránili celistvost naší země před jakýmkoli protivníkem.

Ministryně v USA jednala i o nákupu dalších vrtulníků Venom a Viper od firmy Bell. Nevadilo by, že by americká armáda dodala olétané stroje, které už nepotřebuje?

Osm víceúčelových (Venom) a čtyři bojové (Viper) vrtulníky jsou málo, stejně jako jedna letka stíhacích letounů. Paní ministryně přemýšlí racionálně.

K vaší otázce. Olétané stroje neznamená, že by nebyly provozuschopné. Uvidíme, co nám nabídnou. Ale jakýkoli prostředek stejného typu zapadne do chystané modernizace.

Máme vrtulníky sovětské výroby. V minulosti se osvědčily, ale budeme se jich zbavovat. Řeč je o strojích Mi-24/35. Ostatní (Mi-171 a Mi-17) budeme po­užívat do té doby, než bude náhrada nebo než to bude zcela neefektivní.

Budeme na ně mít náhradní díly, protože z Ruska asi už nic nedostanete?

Zatím nemáme s náhradními díly žádné velké problémy. Tyto stroje jsou ve světě velmi rozšířené a náhradní díly se stále dají sehnat.

Zdvojnásobí se flotila stíhaček i vrtulníků. Budete mít dostatek pilotů a techniků?

Lidi budou, když budeme jistě vědět, že tu techniku budeme mít. Máme Univerzitu obrany, kde piloty vychováváme. Dřív jsme se potýkali s nedostatkem pilotů vrtulníků. Lidi odcházeli do komerční sféry, protože necítili perspektivu. Stejně to bylo dříve i s piloty gripenů.

Dnes je to opačně. Řada lidí z komerční sféry chce u nás létat a také už létá. Máme momentálně už plno, tak jsme jejich rekrutaci pozastavili.

Co se týče vrtulníků, tak část lidí bude udržovat starou techniku a část pilotů i techniků se přecvičí na americké vrtulníky přímo v USA, a až se vrátí, budeme mít technickou pomoc USA přímo na letišti v Náměšti. Nemám z toho obavy, i když vím, že pilotní řemeslo už není mezi mladými lidmi atraktivní jako dřív.

Už neplatí, že každý kluk chce být pilotem stíhačky?

To platilo, když jsem byl mladý. Dnes to už tak není. My jsme jako kluci viděli letadla jen z dálky a na simulátor jsme se dostali až ve výcviku. Dneska si můžete do počítače stáhnout jakýkoli simulátor a můžete se stát ve virtuální realitě pilotem jakéhokoli bojového letounu. To je ten rozdíl mezi starou a novou generací.

Ze zkušenosti vím, že mladší generace nepřemýšlí, jako jsme přemýšleli my. V práci pilota už nevidí celoživotní zaměstnání. Stejné problémy s tím mají i v jiných zemích, mladí lidé si to vyzkoušejí a po čase odcházejí, protože chtějí vyzkoušet něco jiného.

Nezbrojíme, abychom si mohli hrát na vojáky, ale abychom ubránili celistvost naší země

Tím nechci nikoho urazit. Dnešní generace je určitě skvělá a jistě bude mnohem zdatnější ve virtuální realitě a ovládání technologií, protože v tom žije odmalička.

Jak to vypadá s dopravním letectvem? Bude se kupovat nějaký větší letoun?

To je otázka, která se tu přetřásá delší dobu. Máme hodně úkolů: přepravu ústavních činitelů, vojáků do misí, transportujeme pacienty a zdravotnický materiál. Už dlouhou dobu je ve strategických materiálech, že bychom potřebovali ještě dvě střední letadla.

A proto říkám, že když se ukazuje, že je tu vůle investovat peníze smysluplně, jak armáda potřebuje, tak bychom měli konečně rozšířit flotilu dopravních letadel. Máme dva airbusy A-319, ty jsou v polovině života, a proto musíme už začít přemýšlet, čím je nahradit a doplnit. Museli jsme uzemnit dva menší letouny Jak-40 a také challenger, protože provoz byl zcela neefektivní. Je to otázka, kterou budeme muset vyřešit.

A to kdy? Malý letoun by teď vláda nutně potřebovala, protože bude Česko předsedat EU a ministři budou hodně létat.

My uděláme vše proto, aby to předsednictví bylo zajištěno prostředky, které máme, a jsou i další možnosti, jak to zajistit.

Třeba na dobu předsednictví malý letoun pronajmout?