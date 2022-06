Gang používal šifrované mobily. Měl ho i Gazdík

On má krypťák, ty máš krypťák. Propojím vás, domluvím to, jo

Němec měl ve středu telefon vypnutý, nereagoval ani na e-mail do jeho advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová. Zástupci CircleTech nebyli sdílnější. „Určitě ne,“ sdělil obchodní ředitel CircleTech Radim Rindler na dotaz Práva, zda by se ke kauze za firmu chtěl vyjádřit.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) chce podle Mf Dnes tyto šifrované telefony prolomit, zatím se jí to nedaří. „Probourat je možné všechno, policie by to také měla dokázat. U jakékoli technologie nejde o prolomení samotného šifrování jako takového. Jde o to, že se podaří nějakým postranním kanálem dostat se k tomu dešifrovanému obsahu nebo kryptovému klíči nějakým jiným způsobem,“ konstatoval Flídr.