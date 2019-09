Foldyna kope do vlastních poslanců z ČSSD: Tuší konec, budou chtít trafiky

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) se opět pustil do kritiky svých kolegů z ČSSD. Obává se, že oranžoví poslanci tuší, že jejich působení v politice končí, a proto se budou snažit ještě něco získat. Příležitostí ke „kšeftování“ by prý mohlo být tajné hlasování o žalobě na prezidenta Miloše Zemana, pokud jej Sněmovna schválí. Foldyna to napsal na Facebook.