Foldyna a Staněk chtějí sebrat ČT část poplatků

V návrhu navazují na týden staré prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO) i doporučení prezidenta Miloše Zemana . ČT měla loni rozpočet 6,5 miliardy, z toho koncesionářské poplatky činily 5,6 miliardy. Návrh by tudíž významně podlomil příjmy ČT.

„Pro důchodce, zdravotně postižené, samoživitelky a další málo majetné skupiny o tom můžeme uvažovat,“ sdělil Babiš Parlamentním listům. Zeman o zrušení koncesionářských poplatků hovoří opakovaně už několik let.

Foldyna a další předkladatelé proto doufají, že jejich novelu ANO podpoří. Šéf klubu Jaroslav Faltýnek Právu řekl: „Až to budeme mít na stole, tak se o tom pobavíme.“

„Jsem přesvědčen, že nejde o přilepšení seniorům a nízkopříjmovým spoluobčanům, ale o útok na ČT. Zažíváme to řadu let. Někteří politici chtějí z ČT udělat vládní televizi, stejně jako tomu je v Maďarsku. Začíná to tím, že přiškrtíme příjmy, začne klesat sledovanost a na konci je ovládnutí média politiky,“ řekl Právu.